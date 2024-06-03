 Bursa'da polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerini yakalamak için kılıktan kılığa girdi. Fiziki takibin yanı sıra, şüphelilere daha yakın olmak isteyen polis ekipleri kimi zaman çiçekçi, kimi zaman ise markette tezgahtar oldu. 1 kilo 226 gram uyuşturucu ele geçirilen tacirlerden 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu tacirlerine 2 hafta fiziki takip yapan ekipler, yaptıkları operasyon ile 3 şüpheliyi yakaladı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Şüphelendikleri şahısları 2 hafta takip eden ekipler, onlara daha yakın olmak için kimi zaman çiçekçi kimi zaman markette çalışan tezgahtar olarak görev yaptı.

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2 hafta fiziki takip sonrası kurulan özel ekip, şüpheli C.B. (31), O.S. (24) ve R.G.'nin (22) merkez Yıldırım ilçesi Setbaşı mevkiindeki adreste ikamet ettiğini tespit etti. İkamete yapılan baskında 1 kilo 226 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9mm çapında ruhsatsız tabanca, 15 adet mermi, madde satışından kazanıldığı değerlendirilen bin 450 lira, 1 adet banka kartı ele geçirildi. Ayrıca, O.S.’nin yapılan UYAP sorgusunda 4 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şüphelilerden C.B. ve O.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Kaynak: İHA