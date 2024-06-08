Tekirdağ’da yapılan TYT sınavında kimi aday öğrenciler koşarak okula gelirken kimi öğrencilerde sınava geç geldiği için okula alınmadı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tekirdağ’da da gerçekleşti. Sınav öncesi kimi aday öğrenciler saatler önce okulların önüne gelerek sınava girdi. Sınava gelen bazı aday öğrenciler de son dakikada okulun kapısından giriş yapıp sınava yetişirken kimi adaylar ise geç kaldı.

Sınava geç kalan aday öğrenciler sınav görevlileri tarafından okula alınmazken, okula alınmayan aday öğrenciler geri dönmek zorunda kaldı.