Konut fiyatları artıyor, vatandaşlar ev sahibi olmanın pratik, düşük maliyetli ve kolay yollarını arıyor. Konut satışlarının son 1 yılda düştüğünü söyleyen Kamuran Akbay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Akbay ise bu duruma neden olan parametreleri açıklarken, sektörün dinamiklerini değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023’ün ilk altı ayında 565 bin 779 konut satışı gerçekleşirken, satışların önceki yıla göre yüzde 22,1 azaldığı kaydediliyor. Sektör profesyonelleri ise konut alırken vatandaşların artık kriterlerinin ilk sırasına güvenliği yazdığını bildiriyor. Bu sebeple kentsel dönüşüm çerçevesinde toplu konut projeleri yoğun bir taleple karşı karşıya kalıyor. Gayrimenkul sektörünün güncel durumuna dair değerlendirmede bulunan Kamuran Akbay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Akbay, “Konut satışına dair açıklanan istatistikler, satışların geçtiğimiz yıla göre bir miktar düştüğünü gösteriyor. Elbette, bu duruma sebep olan birçok parametre var” dedi.

“Tedarik kırılmaları konut satışlarını da etkiledi”

Kamuran Akbay, emlak sektörüne dair şu bilgileri paylaştı: “Pandemiden bu yana küresel tedarik zincirinin kırılmasından dolayı yaşanan ara mal bulma güçlüğü, inşaat maliyetlerinin artmasına neden olurken, proje sayısını da düşürdü. Enflasyon da hammadde ve ara mal girdilerinde fiyat artışlarının önünü açtı. Konut fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle özellikle dar gelirli vatandaşların konut alabilmeleri giderek güçleşse de kanunlarla sunulan kolaylıklar ve kentsel dönüşüm projeleri, konut satışlarına yeniden ivme kazandırdı.”

“Kira fiyatlarındaki artış konut satışlarını tetikliyor”

Kira artışlarının konut alımına yönelik talebe etkisini de değerlendiren Kamuran Akbay, “Kira fiyatları özellikle son 2 yılda oldukça arttı. Bu durum belirli seviyede birikimi olan vatandaşları konut sahibi olmaya yönlendirdi. Öte yandan konut yatırımları geçtiğimiz dönemlerde düşük faiz, düşük döviz kuru gibi gerekçelerle daha kârlıydı. Mevcut durumda ise yatırımcılar için alternatif ve kârlı yatırım alanlarının oluşturulması, konuta yatırım yaparak rant elde etmek isteyen yatırımcıların gözlerini farklı yatırım alanlarına çekmesini sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

“Önce güvenlik, sonra lüks sunuyoruz”

Devletin sosyal konut yapım desteklerinin dar gelirli vatandaşlar açısından önemli bir fırsat olduğunu aktaran Kamuran Akbay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Akbay, “İnşaat şirketlerinin denetlenmesi de oldukça önemli bir tedbir. İnşaatların devlet tarafından görevlendirilecek uzman ekipler tarafından depreme dayanıklılık konusunda inşaat tamamlanana kadar denetlenmeleri, her inşaat şirketinin kendisine danışmanlık yapmak üzere ilgili alandan bilim insanlarından oluşacak bir heyetten destek alması, depreme dayanıklı konut yapımının gerçekleştirilmesinde de hayati önem taşıyor. İnsanlar depreme dayanıklı konut almak için araştırma yapmaya başladığında, ilk olarak satın alacakları konutu inşa eden şirketin ne kadar güvenilir olduğuna bakar” dedi.

“7 kamu ihalesi, 93 butik konut ve 3 site projesini hayata geçirdik”

Kamuran Akbay, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “21 yıllık deneyimimizden hareketle 7 kamu ihalesi, 93 butik konut ve 3 site projesini hayata geçirdik. Son projelerimizden biri de sektörde oldukça ses getiren Manzara Adalar projesi oldu. Bu özel kentsel dönüşüm projesi, konutlar, ofisler ve ticari alanları bir araya getirerek modern yaşama kapı aralıyor. İstanbul’un önemli ulaşım akslarına çok yakın konumda yer alan projede 1+1’den 4+1’e kadar geniş daire seçenekleri bulunuyor. Hem oturum hem de yatırım gayeli yoğun ilgi gören projede, yüzde 30 peşinatla konut sahibi olma fırsatı sunuluyor.”