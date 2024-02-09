Türkiye genelinde kira fiyatlarındaki son gelişmeler, vatandaşların yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Merkez Bankası'nın yayımladığı rapora göre, ocak ayında kira gruplarında aylık artış yüzde 11,46'ya ulaşarak dikkat çeken bir seviyeye ulaştı. Bu artışın arkasındaki ana neden ise sözleşme yenileme sayısındaki artış olarak belirlendi.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayanları etkileyen bu yükseliş, konut piyasasında uzmanlaşmış isimler tarafından inceleniyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kiralık konut piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Yaptığı açıklamalarda, kira fiyatlarında yaşanan artışın asgari ücret zammıyla ilişkili olabileceğini belirtti. Ancak bu artışın sadece yeni kiralamalara etki ettiğini, mevcut kontratlarda fiyat değişikliği yapılamayacağını vurguladı.

Özelmacıklı, kira fiyatlarının bölgesel farklılık gösterdiğini, bazı bölgelerde sabit kaldığını, bazı bölgelerde ise düştüğünü ifade etti. "Kira fiyatları son 5-6 aydır yatay seyirdeydi. Ancak son dönemdeki yükseliş, kiralamaya olan talebin artmasına bağlanabilir" dedi. Özellikle günlük kiralık düzenleme sonrası eşyalı evlerin piyasaya daha fazla arz edildiğini, bu nedenle fiyat artışlarının eşyalı evlerde daha çok görüldüğünü belirtti.

Turistik bölgelerde yaz aylarında kiraların yüksek olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, Muğla ve Antalya gibi bölgelerde kiralama talebinin düştüğünü söyledi. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde ise metrekare başına konut kira bedelinin sırasıyla 160 TL, 140 TL ve 120 TL seviyelerinde olduğunu aktardı.

Özelmacıklı, kira ücretlerinde ocak ayı sonrasında büyük bir artış beklenmediğini ancak nisan ayı itibarıyla fiyatların yükselebileceğini ifade etti. Evlilik sezonunun artış gösterdiği, yer değişikliklerinin yoğunlaştığı bir döneme işaret eden Özelmacıklı, kentsel dönüşüm ve yeni konut arzındaki sıkıntılar nedeniyle kira fiyatlarının yılın ikinci çeyreğinde artabileceğini değerlendirdi.