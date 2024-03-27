Kira Gelir beyanında son gününü 1 Nisan olduğunu hatırlatan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin TL’yi aşması halinde beyanname vermeleri gerekiyor. Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenlerde ise, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150 bin TL’yi aşması halinde beyanname verirler’’ dedi.

Türkiye genelinde 7 milyona yakın kira geliri elde eden mükellef bulunuyor. 2023 yılına ilişkin yıllık gelir vergisinin beyanı ve ilk taksitlerinin ödemesi için son tarih ise 1 Nisan. Gayrimenkullerin kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edildiğini ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin TL’yi aşması halinde beyanname vermeleri gerekiyor. Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenlerde ise, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150 bin TL’yi aşması halinde beyanname verirler. Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde, şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir” dedi.

’’Gerçek gider veya götürü gider seçilebilir’’

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde seçilebilecek gider yöntemleri hakkında da bilgi veren Özelmacıklı “Götürü gider yöntemi seçildiğinde, belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilebiliyor. Gerçek gider yönteminde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebiliyor. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir. Örneğin Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler” şeklinde konuştu.

1 Nisan son tarih

2023 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin 31 Mart tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle 1 Nisan tarihine kadar verilebileceğini ifade eden Özelmacıklı, “Kira gelirine ilişkin beyannamenin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde verilmesi mümkün. Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılır. Sisteme hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden ve Dijital Vergi Dairesinden giriş yapılabilir. Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2024, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Kira gelir vergisinin zamanında ödenmemesi veya beyanname verilmemesi durumlarında cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu ceza miktarı, kira bedelinin yüzde 5’ine kadar değişebiliyor ve kişi istisna tutarından da yararlanamıyor” diye konuştu.