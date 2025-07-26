Türk sanayisinin öncü markalarından TCK by Kıraç A.Ş., Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiği 1 milyar 350 milyon TL’lik dev yatırım projesi kapsamında yeni üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Protokol üyeleri ve sektör temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği açılış törenine; Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, Kıraç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Kıraç, TCK by Kıraç A.Ş. Genel Müdürü Serkan Malçok, kamu ve özel sektör temsilcileri ile yatırımcılar katıldı. Açılışta kurdele kesilerek tesisin resmi açılışı yapıldı.

"Sadece metal değil, gelecek üretiyoruz"

Açılışta konuşan TCK by Kıraç A.Ş. Genel Müdürü Serkan Malçok, tesisin yalnızca bölgeye değil, Türkiye’nin katma değerli sanayi vizyonuna da büyük katkı sağlayacağını ifade ederek şunları söyledi: "Kurulduğumuz günden bu yana yerli üretimle değer oluşturan bir marka olmayı hedefledik. Yeni fabrikamız; sıfır atık prensibi, güneş enerjisi altyapısı, elektrikli araç dönüşüm sistemleri ve dijital izlenebilirlik gibi sürdürülebilirlik odaklı çözümlerle gelecek vizyonumuzu yansıtıyor."

Yeni tesisin Ar-Ge odaklı yapısıyla sektöre birçok yenilikçi çözüm sunacağını kaydeden Malçok, akıllı kaplama teknolojileri, düşük karbon ayak izi, dijital takip sistemleri ve yapay zekâ destekli yüzey analizlerinin bu merkezde geliştirileceğini belirtti.

Geniş ürün yelpazesiyle çok sayıda sektöre hizmet veriyor

TCK by Kıraç A.Ş.’nin ürün portföyünün genişliğine dikkat çeken Malçok, karayolları için gürültü bariyerleri, çarpışma yastıkları ve motosiklet bariyerleri; enerji ve altyapı sektörüne direkler, platformlar ve çelik yapılar; savunma sanayisine ise özel karışımlı çelik ve askeri yapılar sunduklarını söyledi. Tarım ve yapı sektörlerinde ise galvanizli modüller, çit sistemleri ve taşıyıcı konstrüksiyonlar üretildiğini aktardı.

Malçok ayrıca, şirketin borsadaki işlem kodunun TCKRC olduğunu, yol güvenliği alanında EN 1317-1, EN 1317-2 ve MASH sertifikalarına sahip olduklarını da vurguladı.

3 yılda üretimde yüzde 250 artış, ihracatta lüzde 70 hedefi

Konuşmasında 2025-2027 stratejik hedeflerine de değinen Malçok, önümüzdeki üç yılda üretim hacmini yüzde 250 artırmayı, ihracat oranını yüzde 70’e çıkarmayı ve Ar-Ge bütçesini iki katına çıkararak yüzde 10 seviyesine ulaştırmayı planladıklarını açıkladı.

Lojistik avantaj, ihracat atağı

Demiryolu ağına doğrudan bağlantısı bulunan Bozüyük OSB’deki yeni tesisin, hammadde temini ve ürün sevkiyatında maliyet avantajı sağlayacağını belirten Malçok, dijital ERP sistemleriyle sürecin izlenebilirliğini artırdıklarını ifade etti.

Halihazırda Gürcistan ve Romanya’da aktif olan ofislerinin bulunduğunu belirten Malçok, Kazakistan, Bulgaristan, Polonya ve İtalya’da yeni ofisler açacaklarını, Kazakistan’da ise yeni bir üretim tesisi kurma sürecinin tamamlandığını söyledi. 2025-2026 hedefleri kapsamında ABD pazarına da giriş yapacaklarını duyurdu.

Üniversite-sanayi iş birliği ve çevreci teknolojiye yatırım

Toplam 54 bin 476 metrekarelik alanda kurulan ve 30 bin metrekarelik kapalı üretim sahasına sahip olan Bozüyük fabrikasında, robotik kaynak, otomatik vinç sistemleri, sıcak daldırma galvanizleme ve enerji verimliliği projeleriyle dikkat çekiliyor. Tesisin, üniversite-sanayi iş birlikleriyle bölgesel kalkınmaya destek olması da hedefleniyor.

"Bu yatırım bir vizyon merkezidir"

Açıklamalarını "Bu yatırım bir fabrika değil, bir vizyon merkezidir" sözleriyle tamamlayan Genel Müdür Serkan Malçok, "Mühendisliğimizi, çevresel sorumluluğumuzu ve küresel vizyonumuzu Bozüyük’ten dünyaya taşıyoruz. Sadece bugünü değil, geleceği üretiyoruz" ifadelerini kullandı.