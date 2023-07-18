Bursa-Osmangazi ilçesinde kiralık konut fiyatları rekor kırarak Türkiye genelinde en yüksek kira artışının yaşandığı ilçe oldu. Emlakjet'in özel araştırma dosyasına göre, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası kiralık konutlara talep artışı devam ederken, Haziran ayında Bursa-Osmangazi'nde kiralık konut fiyatları yüzde 69 arttı. Emlakjet verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azaldı.

Yazlık ev sahipliği ve kullanım tercihlerini inceleyen Emlakjet'in araştırmasına göre, kullanıcıların yaklaşık yüzde 70'i yazlık ev satın almayı tercih ederken, yüzde 15'i yazlığı yatırım amaçlı düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 85'i zaten yazlık bir bölgede ev sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca, uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte yazlık bölgelerde 12 ay yaşam sürme eğilimi artıyor ve bu da yazlık konutlara olan talebi artırıyor.

Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, Türkiye genelinde konut piyasasında hareketliliğin devam ettiğini ve fiyatlardaki yükselişin sürdüğünü belirtti. Özellikle depremden kaçanların Türkiye'ye yerleşmesi ve iç nedenlerin de konut talebini artırdığını ifade etti. İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Balıkesir, Adana gibi şehirlerde konut arayışının yoğun olduğunu ve herkesin bütçesine uygun konut aradığını söyledi. İdikat, talebin fiyatlara yansıdığını ve fiyatların en az enflasyon oranında artmaya devam edeceğini belirtti.

Araştırmada ayrıca yazlık piyasasının da hareketli olduğu ortaya çıktı. Yazlık satışlarının çoğunlukla kış aylarında gerçekleştiği ve müşterilerin kış mevsiminde evlerini alarak yaz mevsimine hazırlandığı belirtildi. Pandemi süreciyle birlikte yazlık bölgelerde yaşamak isteyenlerin sayısının arttığı ve bu trendin devam ettiği ifade edildi. İnsanların kalabalık şehirlerden uzaklaşmak, yoğun trafikten kaçınmak, uzaktan çalışma imkanına sahip olmak ve sakin bölgelerde yaşamaktan keyif almak istediği vurgulandı. Ayrıca, yazlık konutlara olan talebin Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'ne yoğunlaştığı belirtildi.

Emlakjet Prestij Üyesi Tuğçe Uysal, İzmir bölgesinde müşterilerin kış aylarında yazlık konut satın alma eğiliminde olduğunu ve kiralık yazlık talebinin daha düşük olduğunu söyledi. Uysal, yazlık alan müşterilerin çoğunluğunun kalıcı olarak taşınmak istediğini ve pandemi nedeniyle bu trendin arttığını belirtti. Özellikle Çeşme ve Urla gibi bölgelerde yer kalmadığını, Dikili ve Foça gibi daha sakin yerlere talebin yükseldiğini ifade etti. Ayrıca, yabancı müşterilerin konut kiralama oranında azalma olduğunu ve kredi konusundaki gelişmeler nedeniyle ev alamayanların kiralık konuta yönelmeye başladığını belirtti.