SUBÜ Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu’ndan yaklaşık 30 öğrenci, düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği ile Kırantepe parkurunu keşfetti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Girişimci Genç Mühendisler Topluluğu, Serdivan Kırantepe’de doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 30 öğrenci katılım sağladı. 8 buçuk kilometre uzunluğundaki parkuru keşfeden öğrenciler sportif bir aktivite de yer alma ve doğal güzelliklerin tadını çıkarma imkanı yakaladı.