Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 13-16 Haziran tarihleri arasında bu yıl 58’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerle davul-zurna eşliğinde başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarihi belediye binası önünde Başkan Volkan Nallar başkanlığında toplanan başkan yardımcıları, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı heyet, davul zurna eşliğinde Tekirdağ Valiliği’ne doğru harekete geçti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü beraberindeki heyetle makamında ziyaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Vali Soytürk’e festivalin simgesi yerli kiraz, hatıra tabağı ve çiçek takdim ederek festivale davet etti.

Tekirdağ Valiliği’nin ardından beraberindekilerle birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’e ziyarette bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Yüceer’e de festivalin simgesi yerli kiraz, hatıra tabağı ve çiçek takdim etti.

Başkan Volkan Nallar, “Tekirdağ’ımızın Türkiye’nin dört bir yanında ve hatta dünyanın çeşitli ülkelerinde daha fazla bilinmesini sağlayan festivalimizin 58.’si bugün başlıyor. Az önce Tekirdağ Valimiz Recep Soytürk’ü de ziyaret ettik. Değerli Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanım Candan Yüceer’in de destekleri ile önümüzdeki yıl festivalimiz çok daha iyi yerlere gelecek. Bu vesileyle ben başta Candan Başkanım olmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve emekçi kardeşlerimi de 58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali’nde halkımız ile hep birlikte olmaya davet ediyorum. Unutulmaz bir dört gün yaşamaya hazır mısınız?” açıklamasında bulundu.