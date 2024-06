Skandal hareketleri ve fotoğrafları ile adından sık sık söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, gündemden düşmemek için elinden geleni yapıyor. Sultanahmet’te bulunan Four Seasons Otelinin bahçesindeki camide verdiği müstehcen pozla tüm çevreler tarafından eleştirilen Eda Taşpınar, son olarak yatak üzerinde müstehcen dans görüntülerini takipçileri paylaştı. Taşpınar yine eleştirilerin odağı olmayı başardı. Gündeme gelebilmek için camide bile çıplak poz veren Taşpınar’a eleştiri yağmıştı.

