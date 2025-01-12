Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, U.S. yönetimindeki 06 EIR 988 plakalı Volkswagen marka minibüs ile E.Ç. idaresindeki 71 ADG 244 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü U.S. ve otomobildeki yolcular anne C.B. ile kızı Ö.E.B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki araçta, trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.