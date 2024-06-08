Bursa’da çeşitli ev ve iş yerlerine sürünerek giren, ’Kırkayak’ lakaplı 39 suç kaydı bulunan hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesinde ev ve işyerlerine sürünerek giren ve 39 suç kaydı bulunan ’Kırkayak’ lakaplı hırsız E.Y. (18), kurulan özel ekip sayesinde kıskıvrak yakalandı. Çeşitli ev ve işyerlerinden toplam 120 bin lira değerinde hırsızlık yapan E.Y., polisi harekete geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ’Kırkayak’ lakaplı hırsızı yakalamak için özel ekip kurdu. Sivil dedektifler, çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Merkez Yıldırım ilçesinde hırsızlık konularını gerçekleştiren E.Y., Ertuğrulgazi Mahallesi’nde sokak üzerinde çevrede keşif yaparken gözaltına alındı

E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.