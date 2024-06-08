Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında yerlere sigara izmariti ve benzeri çöpleri atanlara cezai işlem uygulanacağı bilgisi verildi.

Temiz ve sağlıklı bir çevre için önemli çalışmaları uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi başta olmak üzere birçok noktada belirli aralıklarla yaptığı denetimlerle yere sigara izmariti atanları yakından takip ediyor. Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev başlatılan uygulama hakkında yaptığı açıklamada kabahatler kanununun ilgili maddelerine göre cezai işlem yapma yetkileri ve sorumluluğunun olduğunu hatırlatarak şu bilgilere yer verdi:

‘’Sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamak herkesin en doğal hakkıdır. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak da buna katkı sunmak adına ilimizde yerlere sigara izmariti ve benzeri çöp atanlara Kabahatler Kanunu’nun 41’inci maddesinin 1’inci bendine göre 313 TL’lik bir ceza yazmak konusunda görevimiz ve hakkımız bulunmaktadır. Tabi ki bizim önceliğimiz toplumun bu konuda bilinçlenmesidir. Bizim buradaki amacımız caydırıcılığı sağlamaktır. Vatandaşlarımızın da şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Hepimizin sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşayabilmemiz için belirlenen bu kurallara uymamız gerekiyor. Bizler, Belediye yasakları kanununda da bunları belirtmiş bulunuyoruz. Madde 9’da da aynı şekilde çevreyi kirletmek yasak ibaresi var."

"Uygulamaya yönelik denetimler aralıksız devam ediyor"

Uygulamaya yönelik denetimlerin aralıksız şekilde devam ettiğini kaydeden Zabıta Müdürü Öndersev, "Aynı şekilde 4207 sayılı tütün kanununa da baktığımızda burada 3. Maddenin 12. bendine göre izmarit ve benzeri tütün ürünlerine ait çöpleri yerlere atmak da yasak ve cezai işlemi gerektiriyor. Bu konuda bizler de vatandaşlarımızın son derece hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz. Bizler de Zabıta Müdürlüğü olarak bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.