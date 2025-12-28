Kırklareli merkez ve ilçelere bağlı köylerdeki çiftçiye, tarımsal üretim planlaması, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ile desteklemeler hakkına bilgi verildi.

Köylerdeki çiftçiyle bir araya gelen Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tarımsal üretim planlaması, genel tarım sayımı, aşılama çalışmaları, sulama yöntemleri ve desteklemelerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Hayvanların aşılama çalışmaları ve yeni destekleme modelleri hakkında da bilgiler veren teknik görevliler ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları, genel tarım sayımı, tarımsal üretimde planlamanın önemi ve TARSİM'in sunduğu avantajlar da anlatıldı.