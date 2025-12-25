Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda dün yapılan toplantıda, il genelinde yürütülen eğitime destek faaliyetleri, kurumlar arası iş birliği ve gönüllülük esasına dayalı çalışmalar ele alındı. Eğitimin niteliğini artırmaya yönelik projeler değerlendirilirken, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek uygulamalar üzerinde duruldu.

Vali Uğur Turan, yaptığı değerlendirmede eğitimin toplumların geleceğini şekillendiren en temel unsur olduğunu vurgulayarak, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yürütülen eğitime destek çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise bu anlamlı toplantıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını, kültür ve değerler eğitimiyle birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Toplantısı, eğitime yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak hedefler doğrultusunda atılacak adımların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.