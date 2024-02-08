Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerinin denetimleri mevzuat çerçevesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetimden geçirildi.

Yapılan denetimlerde; bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri, yasaklı olan aktif maddelerin iş yerinde bulunup bulunmadığı, son kullanım tarihi geçmiş olan bitki koruma ürünlerinin kontrolü ve bayilerde, insan, hayvan ve gıda ürünlerinin bulunup bulunmadığı kontrolü yapıldı.