Kırklareli’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyetlerinde, Lüleburgaz ilçesi Ovacık köyünde zimmet suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Vize ilçesi Akpınar köyünde kamu malına zarar verme suçunda 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesinde ise "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak ceza ve infaz kurumlarına teslim edildi.