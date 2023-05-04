Kırklareli’de polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde yapılan aramada; 433 gram bonzai, 11,42 gram esrar, 186 ecstasy uyuşturucu hap, 15,3 gram metamfetamin ele geçirildi.