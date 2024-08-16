Kırklareli’nde yapımına başlanacak olan 250 yataklı ek bina için Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Söyler, İl Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem Cerit ile birlikte incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Söyler, ilk olarak İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit’i makamında ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Söyler ve Cerit, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek binasının yapılacağı alanı inceledi.

Cerit, yeni binanın kentte hayırlı olması temennisinde bulunarak, “İnşaat sahasının mobilizasyonu, deplase işlemleri, altyapı bağlantıları, kapalı otopark giriş ve çıkışları ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Sağlık Bakanlığımız önderliğinde yürütülen çalışmalar ilimize hayırlı olsun” dedi.