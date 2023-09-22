Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan işletme sahibi adliyeye sevk edildi.

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Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi yakınlarında yaşanan selde yıkılan ve ruhsatsız olan işletme ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. 6 kişiye mezar olan o kamp yeri ile ilgili daha önce 2 zanlı tutuklanmış, soruşturma çerçevesinde aranan işletme sahibi Bülent B. de Edirne’nin Keşan ilçesinde yakalanmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Bülent B. adliyeye sevk edildi.