Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 852 kaçak göçmen yakalanırken, 14 organizatör gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde Temmuz ayında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 852 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan 14 organizatör de gözaltına alındı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 13 araca el konuldu.