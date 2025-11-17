AFAD Kırklareli İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile kurum personeline yönelik afete hazırlık kültürü kazandırmak, afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmek ve uygulamalarını sağlamak amacıyla AFAD eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere deprem, yangın gibi afet anlarında nasıl davranmaları gerektiği, güvenli alanların nasıl belirlenebileceği ve temel tahliye kuralları aktarıldı. Aynı zamanda kurum personeline de afet ve yangın anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği, çocukların güvenli şekilde tahliyesi ve kriz yönetimi konularında bilgi verildi.

AFAD yetkilileri, afet bilincinin küçük yaşta kazanılmasının, kriz anlarında doğru tepkiler verilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.