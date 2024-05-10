Kırklareli’nde Engelliler Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi.

Kırklareli’nde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’na yürüyen kortej, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk töreninin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş konuşma yaptı. Özbaş, engellilere yönelik son 20 yılda birçok yasal düzenleme yapıldığını ifade etti. Daha sonra görme engelli Hüseyin Özkan ile eşi yeter Özkan’ın klarnet ve şiir dinletisi gerçekleşti.

Etkinliğe; Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, engelli dernekleri ile engelliler katıldı.