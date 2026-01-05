Kırklareli'nin Pehlivanköy ve Kofçaz ilçelerinde, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı teknik personel tarafından gerçekleştirilen denetimler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yapıldı.

Denetimlerde gıda üretimi, satış ve toplu tüketim yerlerinde hijyen şartları, çalışan personelin kişisel hijyen durumu, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve depolama şartları ile etiket ve izlenebilirlik bilgileri ayrıntılı şekilde kontrol edildi. Ayrıca işletmelerde kullanılan ekipmanların mevzuata uygunluğu da incelendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tüketici sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, gıda güvenliğine yönelik denetimlerin il genelinde periyodik olarak devam edeceğini ifade etti. Karaca, vatandaşların da karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebileceği hatırlatıldı.