Türkiye genelinde gerçekleşen Huzur ve Güven Uygulaması çerçevesinde Kırklareli’nde de jandarma ekiplerince Huzurlu Sokaklar Uygulaması icra edildi.

Ülke genelinde uygulanan Türkiye Geneli Huzur ve Güven Uygulaması çerçevesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca da uygulama yapıldı.

Uygulamalarda bin 867 şahıs ve bin 69 araç sorgusu yapılırken, 110 umuma açık yer, 73 metruk bina, 14 okul çevresi ve 34 park ve bahçe kontrolü gerçekleşti.

Uygulamada yapılan sorgulama sonucunda da 4 araca 3 bin 804 lira cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığınca 12,5 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre vatandaşların huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edildiği belirtildi.