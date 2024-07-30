Kırklareli’nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kırklareli’nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirilirken, 2024 yılı ilk altı ay ve 2023 yılı ilk altı ay şiddet türü verileri karşılaştırıldı.

Toplantıda, 6284 sayılı kanun kapsamında alınan tedbir kararı sayıları ve aile içi şiddet formu sayıları gibi önemli veriler paylaşıldı. Ayrıca İl Müdürlüğü ve paydaş kurumların İl Eylem Planı kapsamında gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği çalışmalar ele alındı.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında yapılan toplantıya; Cumhuriyet Savcısı Uğur Öztürk, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Büşra Erçayan, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Astsubay Çavuş Tuğçe Yılmaz Arıkan, diğer paydaş kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine vurgu yapılarak şiddetle mücadelede daha etkin yöntemlerin uygulanması için öneriler sunuldu.

Toplantı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması yönünde atılacak adımların belirlenmesi ile sona erdi.