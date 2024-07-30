Hayat Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Melike Yücel, çocukların yaz tatilini değerlendirmeleriyle ilgili ipuçları veridi.

Çocuklar için yaz tatilinin, sadece dinlenmek değil, aynı zamanda öğrenmek, keşfetmek ve sosyalleşmek için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog, “Eğitim sürecinin dinamik bir parçası olan tatiller, planlı ve çeşitlendirilmiş aktivitelerle geçirilmelidir. Tatil, çocukların enerji toplaması, yeni yerler keşfetmesi, hobiler edinmesi ve meraklarını gidermesi için ideal bir zamandır” dedi.

“Çocuklar, müzeleri ziyaret etmek, doğa yürüyüşleri yapmak, kitaplar okumak gibi aktivitelerle zihinsel olarak tazelenirler ve sosyal becerilerini geliştirmek için arkadaşlarıyla vakit geçirmeli, grup aktivitelerine katılmalıdırlar” diyen Uzman Klinik Psikolog Melike Yücel, “Çocukların tatil sonrası okullarına döndüklerinde, tatilde edindikleri deneyimler ve öğrenmeler sayesinde adaptasyon süreci daha kolay olur. Stresten uzak, dolu dolu günler geçirerek, okul performanslarını olumlu yönde etkilerler. Unutulmamalıdır ki tatil, sadece fiziksel olarak dinlenmek değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal olarak da yenilenme zamanıdır. Bu nedenle çocuklar için yaz tatili, hem eğlenceli hem de öğretici bir süreç olmalıdır” şeklinde konuştu.

Ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar

Açıklamasında ailelere de hatırlatmalarda bulunan Uzman Klinik Psikolog şunları söyledi: “Yaz tatili, çocuklar için serbest vakit geçirme ve keyifli hatıralar biriktirmek için güzel bir fırsattır. Ancak, bu süreçte ailelerin dikkat etmesi gereken birkaç nokta vardır. Öncelikle, çocukların günlük rutinlerini korumak önemlidir. Uyku düzeninin bozulmaması ve öğrenme süreçlerinin devam etmesi için düzenli bir program oluşturulabilir. Ayrıca, teknoloji kullanımının kontrol altında tutulması ve çocuklarla birlikte keyifli zaman geçirilmesi, aile bağlarını güçlendirebilir. Ailece yapılabilecek etkinlikler ve tatil rutinlerinin belirlenmesi, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayabilir. Bu şekilde, tatil dönemi aile için anlamlı ve verimli bir zaman dilimi haline gelebilir. Çocukların yaz tatilini değerlendirmeleri için tatil rutini oluştururken, çocukların yaşına, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir program hazırlamak önemlidir. Dengeli bir şekilde zaman ayarlayarak hem eğlenceli hem de öğretici bir tatil geçirmeleri aileler tarafından sağlanmalıdır.”

Hayat Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Melike Yücel, doğa ve açık hava aktivitelerinin, sanatsal etkinliklerin, spor ve fiziksel faaliyetlerin, eğitim gezileri ve müzelerin gezilmesinin, kitap okuma alışkanlığının faydalı olabileceğini belirtirken, teknoloji ve dijital dünyada denge ile gizli yeteneğini keşfinin tatil dönemlerinde gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.