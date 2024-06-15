Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler tarafından, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan satış yerlerinde denetimler yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvan temin etmeleri amacıyla il genelinde denetimleri artırdı.

Denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, hayvanların sağlığını, kulak küpelerini, pasaportlarını ve hayvanlara ait sevk raporları gibi resmi evrakların olup olmadığını kontrol ederken, kesim yerleri ise ilgili hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol edildi.

Kurallara uymayanlar hakkı gerekli cezai işlemlerin yapılacağını bildiren ekipler, vatandaşları da hastalıklı ve yaşı tutmayan kurbanlık hayvan almamaları konusunda uyardı.