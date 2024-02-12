Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde başlayan sağanak yağış, çiftçileri sevindirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’de sağanak yağış etkili odu. Çiseleyerek başlayan yağış kısa süre etkisini artırdı. Yağmurdan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs durakları ve dükkanların tenteleri altına sığındı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağışların devam etmesi bekleniyor.

Yağmurun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen Mehmet Solak, yağmurun tarlaya, toprağa çok iyi geldiğini, kar yağmasının toprağa daha fazla faydalı olacağını ifade etti.