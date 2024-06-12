Kırklareli’nde hava sıcaklılarının 40 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sıcak hava etkili oldu. Kırklareli’nde sabah saatlerinde başlayan sıcak hava öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükseldi. Kentte vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçiriyor. Sıcak havadan etkilenen hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.

Geçtiğimiz günlere göre bugünün daha sıcak olduğunu ifade eden Cihan Aktaş, geceleri de sıcak olduğunu söyledi. Kronik hastalara çağrıda bulunan Aktaş, kendisinde tansiyon hastası olduğunu ve işi olduğu için dışarı çıktığını anlattı.

Aktaş, uzmanların sıcak havalara da kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkamaması konusunda yaptığı uyarılara uyuması gerektiğini ifade etti.