Kırklareli Valiliği tarafından "Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları" Konferası düzenlendi.

Kırklareli Valiliği tarafından "Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları" Konferansı Rektörlük Kültür Merkezinde yapıldı. Konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Konferansta Vali Birol Ekici, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın ablası Ayşe Varank Arslantürk konuşma yaptı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç konuşmasında hainlerin emellerinden vazgeçmediğini ifade ederek, “Bu darbeciler niyetlerinden vazgeçtiler mi? Bu darbeci anlayış ’acaba biz yanlış yaptık, milletimize ihanet yaptık, devletimize ihanet ettik, dolayısıyla insanlığa ihanet ettik, vazgeçtik bundan sonra bizde insanca bu ülkede, bu ülkede dünyaya gelmiş insanlar ile kardeş kardeşe yaşayacağız, bu işten vazgeçtik’ diye düşünüyorlar mı? Eminim ki düşünmüyorlardır” dedi.

15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank’ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ise 70’li yıllara örnek vererek, “Dedim ki geçmişte benim yaşadığımı kızlarımda yaşayacaktı. Birde o an 70 yıllardaki kaos ortamını hatırlıyorum. Hani ihtilal olunca şu dendin tamam bir rahatladık bunlar bizi kurtardılar ama o gece düşünüyorum kurtarılmayı gerektirecek bir durumda değiliz, ordu ne yapmaya çalıyor, ne yapacak yani çok kötü bir geceydi” ifadelerini kullandı.

Vali Ekici ise tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.