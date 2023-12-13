Kırklareli’nde Uluslararası öğrenciler arası Futsal Dünya Kupası heyecanı başladı.

Kırklareli’de eğitim gören Endonezya, Suriye, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’den öğrenciler futsal etkinliğinde buluştu.

‘Futsal Dünya Kupası’ turnuvası Kayalı Kampüsü kapalı spor salonunda ilk olarak Suriye ile Türkmenistanlı öğrenciler karşılaştı. Türkmenistanlı öğrenciler Suriye’yi 11-2 mağlup etti

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim görevlisi ve dekan yardımcısı Dr. Emrullah Tören bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek uluslararası öğrencilerin kaynaşması ve dayanışması amacıyla kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediklerini söyledi.