Kırklareli’nde polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında şüphe üzerine 2 otomobilde yapılana aramada uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri denetim yaptığı esnada 2 otomobil durdurdu. Şüphe üzerine otomobillerde yapılan aramda 40 uyuşturucu hap, 1.3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Araçta buluna 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.