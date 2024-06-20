Kırklareli’nde toplanan 11 büyükbaş ve 198 küçükbaş kurbanlık kesilerek kavurma haline getirilip deprem bölgesine gönderildi.
Kırklareli Valiliği tarafından, “Deprem Bölgesine Kurban Bağışı” İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşti.
Kurban bağışında bulunulan toplamda 11 büyükbaş ve 198 küçükbaş hayvanın, İnece beldesinde bulunan kesimhaneye nakilleri ve kesim işlemleri, resmi veteriner hekimlerin gözetimi yapıldı.
Kesim işlemlerinin ardından, kurban etleri kavurma yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere uygun şartlar sağlanıp deprem bölgesine gönderildi.
Kaynak: iha