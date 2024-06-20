Brent benzin fiyatlarındaki yaşanan dalgalanmayı tüm vatandaşalr takip ediyor. Bugün itibariyle benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu.
Edinilen bilgiye göre ise zamlar ileri tarihe ertelendi.
İnegöl'de fiyatlar şu şekilde;
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Fiyatlar hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.