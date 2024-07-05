Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Edirne’de yaptığı konuşmada, “70-80 başpehlivan var, şimdi 40 tane çıkacak, bunların birçoğunun hiç kimseyi yendiği yok. Ben hiçbir pehlivandan korkmam. Bunu çok net söylüyorum, hiç başarısı yok ama gelip Kırkpınar’da güreşecek ve sırf Kırkpınar’da güreştim diyecek, ben de istemiyorum kardeşim” dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Edirne’de gerçekleştirdiği toplantıda Kırkpınar’la ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ağalık ihalesiyle ilgili konuşan Kırkpınar Ağası Selim, Kırkpınar’ın güreşin olimpiyatı olduğunu ve öyle de anılmaya devam edeceğini belirterek, “Bu işin parayla alakası yok, benim yapmış olduğum yardımlara bakarsan Kırkpınar’da bana daha 50 yıl ağalık yaptırırdı" dedi.

“Ağalık ihalesi 22 milyon 222 bin TL bedelle açılacak”

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de Kırkpınar’da uzun yıllar ağalık yaptığını ve artık Kırkpınar ağalığını taşıyacak birine devretmek istediğini anlattı.

Kırkpınar Ağalığı ihalesini 22 milyon 222 bin lira bedelle açacağını aktaran Selim, "Bu işin parayla alakası yok, benim yapmış olduğum yardımlara bakarsan Kırkpınar’da bana daha 50 yıl ağalık yaptırılırdı" dedi.

Selim, er meydanının yenilenmesini desteklediğini, bu konuyla ilgili gereken desteği de vereceğini kaydetti.

"Lig usulüyle belirleme sistemi Kırkpınar’ı taçlandıracak"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, ise Kırkpınar Er Meydanı’nın yenilenmesi için gerekli görüşmelerin yapıldığını ve herhangi bir durum söz konusu olmadığı takdirde aynı yerde kalmasının planlandığını ifade etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Türkiş, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, ata sporu yağlı güreşe katkıda bulunmak için hep birlikte çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılımın bu yıl başlanan lig usulüyle belirleme sisteminin Kırkpınar’ı taçlandıracağını aktaran Türkiş, "Yeni sistemin Kırkpınar’a zarar vermek değil Kırkpınar’ı kurtarmak amacıyla yapıldığını ifade ettik. Herkesin katılmasının serbest olduğu yer değerli bir yer değildir. Katılımın belirli kurallara bağlandığı objektif kriterlerle korunduğu yerler değerlidir, biz de Kırkpınar’da bunu yaptık" dedi.

“Kırkpınar Er Meydanı’nın yenilenmesiyle ilgili görüşmeler yaptık”

Kırkpınar daveti dolayısıyla Ankara’da çeşitli ziyaretler ve temaslarda da bulunduklarını anlatan Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı’nın yenilenmesi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yeni er meydanının en kısa zamanda hayata geçmesi için adım attıklarını belirten Türkiş, "Kesinlikle Kırkpınar’ın saha sorunu çözülecek. Valimiz, belediye başkanımız, Kırkpınar ağamız bu konuya vakıf ve konu değerlendiriliyor. Edirne’ye Kırkpınar’a yakışır bir güreş sahası yapılacak ve hepimiz bundan mutluluk duyacağız" diye konuştu.

Er meydanının aynı yerinde kalmasını desteklediğini anlatan Türkiş, yerle ilgili tüm dinamiklerin bir araya gelip karar vereceğini kaydetti.