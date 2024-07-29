İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan üç kişinin Türkiye'de yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, suç örgütlerine ve zehir tacirlerine karşı kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı.

İsveç'in çıkardığı Interpol kırmızı bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexander Gustafsson, İstanbul'da yakalandı. Karadağ tarafından çıkarılan kırmızı bültenle "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından aranan Dragan Pavlıcevic de İstanbul'da ele geçirildi. Ayrıca, İsveç'in kırmızı difüzyon mesajıyla "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından aranan Alexandar Nedevskı, Bodrum'da düzenlenen "Kuyu-13" operasyonuyla gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz" dedi.