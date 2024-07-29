Bilecik’e üniversite için okumaya gelen Kerem Ahmet Arabacıoğlu, dans okulu hayalini burada gerçekleştirirken, kurduğu ekibi ile Türkiye’yi Polonya’da temsil edecek.

Polonya’da düzenlenecek Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) tarafından 61. BESKIDY Tygodnia Kultury Yarışması’nda Türkiye’yi Bilecik’teki dans grubu temsil edecek. Yarışmada Türkiye’nin yanı sıra Hırvatistan, Meksika, Peru, Yunanistan, Kolombiya, Slovakya, Litvanya, Endonezya, Makedonya, Amerika, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Almanya’dan gelecek olan yarışmacılar birincilik için mücadele edecek.

Dünyanın en büyük 2’nci halk oyunları yarışması

Bilecik’te faaliyet gösteren Ritim Dans Grubu dünyanın en büyük 2’nci halk oyunları yarışmasına 32 dansçı 36 kişilik ekiple Türkiye’yi temsil edecekler. 8 gün sürecek olan ve her ülkenin kendi kültürünü yansıttığı yarışmada 6 sahnede 45 dakikalık gösteriler yapacak.

"İddialı gidiyoruz, inşallah ilk 3’e gireceğiz"

Ritim Dans Okulu sahibi Kerem Ahmet Arabacıoğlu, Polonya’da dünyanın en büyük 2’nci Halk Oyunları Yarışması’na katılmaya hak kazandıklarını anlatarak, "Bir davetiye aldık, bu yarışmaya katılacağız. Ekibimizin tamamı müzisyenlerimiz hariç tamamı Bilecik’ten ve kendi dansçılarımız. Seyahatte yaklaşık 8 tane Avrupa ülkesi gezeceğiz. Polonya’da bir yarışma ve festivale katılacağız. Festivalde 15 ülkeyle yarışacağız. Bunların arasında; Amerika, Almanya, Meksika, Peru, Litvanya, Polonya gibi ülkeler var. İddialı gidiyoruz inşallah ilk 3’e gireceğiz. 32 kişilik dansçı toplamda 36 kişilik bir heyetle yolculuk edeceğiz. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun denetleme sürecinden geçtik. Bu denetleme sürecini başarıyla tamamladık, hizmet pasaportlarımızı aldık. Toplamda 36 kişilik heyetle yolculuğu tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"Buraya üniversite okumaya gelmiştim ama bu aşamalara geldik"

Arabacıoğlu konuşmasının devamında, "Ben aslında buraya üniversite okumaya gelmiştim ama çocukluktan beri halk oyunları ekiplerinde dansçı ve eğitmen olarak çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Burada bu açığı gördüğümüzde daha ziyade oynayacak halk oyunları ekibi bile bulamadığımızda kendimiz bir şeyler yapmaya karar verdik. 2009-2014 yılları arasında büyük sıkıntılar çektik. Ekip toplamakta, bunları finanse etmekte, kurumlardan destek bulmakta büyük zorluklar yaşadık. 2014 yılında akabinde kendi stüdyomuzu kurmaya karar verdik. Bilecik’in ilk dans stüdyosunu, dans okulunu 2014 yılında küçük bir dil okulunun sınıfında kurduk. Burada çalışmalarımıza başladık" ifadelerine yer verdi.

"Bu kadar yıl sonra emeklerimizin karşılığını almak bizim için çok güzel bir duygu, çok mutluyuz"

Grup dansçısı Buse Şahin ise, "Yıllardır halk oyunlarının içerisindeyiz, dans ediyoruz. Türkiye’yi Bilecik’ten temsil etmek bizi çok gururlandırıyor. Bu kadar yıl sonra emeklerimizin karşılığını almak bizim için çok güzel bir duygu, çok mutluyuz" dedi.

Diğer bir dansçı Hazal Selli de, "Böyle büyük bir komisyon, böyle bir federasyon ile iş birliği halinde birçok ülkenin de içerisinde bulunduğu böyle büyük bir yarışmaya dansçı olarak gideceğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.