Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki hızlı artış, hem tüketicileri hem de sektörü olumsuz etkiliyor. Eylül 2024 itibariyle Türkiye genelinde kırmızı et fiyatları ciddi bir yükseliş gösterdi.BURSA (İGFA) - Uzun zamandır vatandaşların kanayan yarası haline gelen kırmızı et fiyatlarında son zamanlarda yeniden artış gözlemlendi. Birçok vatandaşın ancak bayramdan bayrama et tüketiyor olmaktan şikayet ettiği bu günlerde yeniden gelen zam, tüketiciyi adeta isyan ettirdi. Kırmızı et tüketimi vatandaş için adeta bir lüks haline geldi.

Kırmızı etin farklı türlerinde fiyatlar, bölgesel değişiklikler göstermesine rağmen, genel olarak yüksek seviyelerde seyrediyor:

Dana kıyma: 370-472,50 TL/kg

Dana kuşbaşı: 423-549,90 TL/kg

Dana biftek: 520-539,90 TL/kg

Kuzu kuşbaşı: 495-715,90 TL/kg

Dana karkas et: 328,86 TL/kg

Kuzu karkas et: 355,81 TL/kg

Bu fiyatlar, özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlar için kırmızı et tüketimini iyice zorlaştırmış durumda. Sektör temsilcileri, maliyetlerin sürekli artmasıyla birlikte fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyor. Üretim maliyetlerindeki artış, yem fiyatlarının yüksekliği, enerji giderleri ve lojistik maliyetler fiyatları doğrudan etkiliyor.

Artan et fiyatları, özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşların kırmızı ete erişimini zorlaştırdı. Birçok aile, et tüketimini azaltarak daha uygun fiyatlı gıda alternatiflerine yöneliyor. Bu durum, hem tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor hem de vatandaşlar arasında et fiyatlarına yönelik tepkilerin artmasına neden oluyor.