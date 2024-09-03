Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta araçlarıyla bekleyen kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. ile M.D. araçlarıyla kırmızı ışıkta durduğu esnada, henüz bilinmeyen sebeple B.C., S.Y. ve B.Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda B.C., E.C., S.Y. ve B.Y. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.