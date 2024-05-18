Kene tutunması olarak bilinen kırım kongo kanmamalı ateşi hakkında kırsal mahallelerdeki vatandaşlar tek tek uzmanlar tarafından bilgilendirildi.

Kent Ormanı ve Misi Köyü civarındaki kırsal alanda, okul, cami, kahve gibi alanların yanı sıra mahallelerde yaşayanlara kene tutulması hakkında açıklamalarda bulunan Doruk Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Meltem Öner Karaçay, Eğitim Hemşiresi Nebahat Yayla ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Emine Aydın Mecit, vatandaşlara bir neler yapılması hakkın bilgi verdi. Karaçay, “Kene ısırığı vakaları Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında artış göstermektedir. Kırım Kongo Kanmamalı Ateşi (KKKA), Nairo virüslerin sebep olduğu ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi belirtiler ile seyreden kene kaynaklı bir enfeksiyondur. Son yıllarda tedavide görülen gelişmelere rağmen, bu enfeksiyonlarda ölüm oranları hala yüksektir. Bu sebeple uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir” dedi.

Kene ısırığı durumunda yapılması gerekenler hakkında bölge sakinleri broşürlerle bilgilendirildi.