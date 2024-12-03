Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 2024-2025 yılı Kış Okulları ve Mesleki Gelişim Kursları ile yeni döneme “Merhaba” dedi.

Gençlerin ve çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra yetişkinlerin de kişisel gelişimine destek olunması amacıyla düzenlenen kurslara 4 bin 832 kişi başvurdu.

Eğlenerek yeteneklerini geliştiriyorlar

4-7 yaş grubundaki çocuklar, Resim, Piyano, Drama, Akıl ve Zekâ Oyunları, İngilizce gibi kurslarla eğlenerek yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlarken 7-15 yaş arasındaki çocuklar ise Resim, Halk Oyunları, Bağlama, İngilizce, Drama, Bilgisayarlı Robotik Kodlama, Akıl ve Zekâ Oyunları, Piyano, Gitar, Keman gibi kültür ve sanat dalları, Tenis, Tekvando, Karate, Güreş, Boks, Yüzme, Futbol, Basketbol, Voleybol, Kick Boks, Buz Pateni, Satranç, Judo ve Olimpik Okçuluk gibi spor branşlarında verilen eğitimlerle kendilerini geliştiriyor.

Yetişkinler için meslek ve kişisel gelişim fırsatı

Süleymanpaşa Belediyesi Kış Okulları bünyesinde yetişkinler için de çeşitli mesleki gelişim ve hobi kursları açılırken Çinicilik, Dikiş Kursu, Keman, Pilates, Bağlama ve Halk Oyunları alanlarında verilen eğitimler, katılımcılara kişisel ve mesleki gelişim fırsatları sunuyor.