Dünyanın dört bir yanından sektör liderlerini, yenilikçi markaları ve profesyonelleri bir araya getiren Expomaritt Exposhipping İstanbul’a yeni salon eklendi.İSTANBUL (İGFA) - Informa Markets tarafından Deniz Ticaret Odası adına iki yılda bir organize edilen Uluslararası Denizcilik Fuarı Expomaritt Exposhipping İstanbul, 2025 buluşması için gün sayıyor.

18 – 21 Şubat tarihlerinde 18.’si düzenlenecek olan fuara, yurt içi ve yurt dışı sektör firmalarından gelen yoğun katılım ilgisi üzerine yeni bir salon daha eklendi.

“Birlikte Büyüyoruz: Bugün ve Yarın” mottosuyla, İstanbul Fuar Merkezi’nde 3 salonda düzenlenecek Expomaritt Exposhipping İstanbul’un tersaneler ve gemi inşa firmaları başta olmak üzere, çelik ve kompozit malzeme üreticileri, elektronik navigasyon sistem sağlayıcıları, makine ve motor üreticileri, gemi yedek parça ve donanım tedarikçileri, lojistik şirketleri, bakım ve onarım firmaları ile denizcilik ekipman firmaları gibi oldukça geniş bir katılımcı listesi bulunuyor.

Fuar Müdürü Semih Etyemez, sektörden gelen yoğun talep doğrultusunda yeni bir hol daha ekleyerek stant satışlarına başladıklarını belirtti.

Expomaritt Exposhipping İstanbul 2025’in online ziyaretçi kayıtlarının da sürdüğünü söyleyen Etyemez, “Gördüğümüz kadarıyla, sektör profesyonelleri de katılımcı firmalarla buluşmak için sabırsızlanıyor” dedi.