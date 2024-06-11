Yeni yönetmelik ile Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanma şartları güncellendi. 2011 yılında yürürlüğe giren yönetmelik yürürlükten kaldırılarak, yerine 14 maddelik yeni bir düzenleme getirildi. 3 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7495 sayılı kanun, KÇÖ'nün kapsamına genel salgın durumlarını da dahil etti.

Yönetmeliğe göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizler ile salgın gibi zorluklardan etkilenen işyerleri, kısa çalışma talebiyle SGK'ya başvurabilecek. İşverenler bu başvuruda, kriz nedeniyle işyerinde meydana gelen etkiler ve zorlayıcı sebeplerle kısa çalışmaya tabi olacak sigortalıların listesiyle birlikte başvuruda bulunacaklar. Kısa çalışma süresi, işyerinin normal haftalık çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak şekilde düzenlenecek. SGK, işverenin başvurusunu sebep ve şekil açısından inceleyecek. İşçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddiaları veya kriz belirtileri varsa, SGK bu zorlayıcı sebeplerin varlığını karara bağlayacak.

Afet Kaynaklı İşler Azalan Şirketler KÇÖ'den Yararlanamayacak

Doğrudan afetlerden etkilenen işyerlerinin başvuruları için SGK Yönetim Kurulu'nun kararı gerekmeyecek. Ancak, afetten doğrudan etkilenmeyen fakat nakit sıkıntısı, ödeme zorluğu, pazar daralması ve stok birikimi gibi sebeplerle KÇÖ'den faydalanmak amacıyla yapılan başvurular doğrudan reddedilecek.

Kimler KÇÖ'den Yararlanabilir?

Sigortalı çalışanlar, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün boyunca hizmet akdiyle çalışmış ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartıyla KÇÖ'den yararlanabilecekler.

KÇÖ Miktarı ve Süresi

Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançlarına göre hesaplanacak ve bu kazançların ortalama brüt tutarının yüzde 60'ı olacak. Ancak, bu ödenek asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini aşamayacak. KÇÖ ödemeleri 3 aydan fazla süremez.