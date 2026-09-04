Kazanın ardından kaybolan kişilere ulaşmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları denizden ve havadan devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu. Ekipler, halen kayıp olan 16 kişiyi bulabilmek için geminin battığı bölgede ve çevresinde yoğun şekilde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Arama çalışmalarına uzman dalgıçların yanı sıra denizaltı arama robotları da destek veriyor. Deniz tabanındaki enkaz ve çevresinde yapılan incelemeler devam ederken, kayıp kişilere ulaşılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Öte yandan kazanın nasıl meydana geldiğinin, olayda herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığının ve sorumluların tespit edilmesinin amaçlandığı soruşturma da devam ediyor.