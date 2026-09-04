Soruşturmanın mali ayağında yapılan incelemeler sonucunda 5 şirkete el konulurken, şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında da gözaltı kararı verildi.

5 ŞİRKETE EL KONULDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün finansal yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada MASAK raporları doğrultusunda önemli bulgulara ulaşıldı. Yapılan mali incelemelerde İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer üzerinden şüpheli para transferleri ve çeşitli finansal işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Bu tespitlerin ardından söz konusu 5 şirket hakkında el koyma kararı alındı.

İRFAN YILMAZ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi. Başsavcılık, Yılmaz hakkında gözaltı kararı çıkardı.

YILMAZ KİMYA’DA 200 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLMİŞTİ

El koyma kararı verilen şirketler arasında bulunan Yılmaz Kimya, daha önce gerçekleştirilen aramalarla da gündeme gelmişti. Şirkete ait depoda yapılan aramada 200 kilogram altın ele geçirildiği açıklanmıştı. Şirketin mali hareketlerinin ve finansal bağlantılarının, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.