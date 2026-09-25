Operasyonla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca siber güvenlik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Millî İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 101 milyon kişiye ait kimlik verisi ile 118 milyon GSM numarasının sorgulanmasına imkân sağlayan ’Dragon Hackerz’ isimli yasa dışı sorgu panelinin yöneticilerine yönelik 24.09.2026 tarihinde operasyon düzenlenmiştir. Operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA