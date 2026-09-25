Yönetimi devralan yeni Kooperatif Başkanı Kadir Büyükaçıkgöz, kişi başı maddi zararın yaklaşık 15 milyon lirayı bulduğunu belirterek, "10 yıllık hayallerimizin gasbedildiğini görüyoruz. Sorumluların vakit kaybetmeksizin adalet önünde yargılanarak cezaevine gönderilmesini istiyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarının 2016 senesinde bir araya gelerek kooperatif üyeliğini başlattığını ve peşinatlarını eksiksiz yatırdığını aktaran Büyükaçıkgöz, evlerin 2018-2019 yıllarında teslim edilmesinin taahhüt edildiğini ancak aradan geçen yıllara rağmen projenin çeşitli bahanelerle bir türlü bitirilemediğini kaydetti.

"Biz 260 üyeyiz ama sahada sadece 100 konut var"

2023 yılında üyelerin inşaat sahasına götürülerek dairelerin gezdirildiğini söyleyen Büyükaçıkgöz, karşılaştıkları acı tabloyu şu sözlerle anlattı:

"Biz 260 meslektaşımızla birlikte eşlerimizi, çocuklarımızı, anne ve babalarımızı yanımıza alıp o binaların içine girdik; hep birlikte hatıra fotoğrafları çektirdik. 2026 yılının Nisan ayına kadar geçen sürede bize kesinlikle 'burada herkese yetecek daire yok' denilmedi. Hepimiz ailemizle o konutlarda yaşayacağımız inancıyla bekledik. Ancak nisan ayına geldiğimizde, 260 hak sahibine karşılık alanda yalnızca 100 civarında konutun inşa edildiğini öğrendik."

Açıkta kalan üyeler için gereken arsa alımlarının dahi yapılmadığını öne süren Büyükaçıkgöz, sağlık personelinin yıllardır dişinden tırnağından artırarak kurduğu ev hayalinin boşa çıkarıldığını vurguladı.

"Kişi başı kayıp 15 milyon lira, aynı evler defalarca satılmış"

Uğranılan maddi yıkımın büyüklüğüne işaret eden Büyükaçıkgöz, "Zararımızın mali boyutuna bakıldığında, bugün her bir sağlık neferinin yaklaşık 15 milyon liralık bir kayıpla karşı karşıya olduğunu görüyoruz" dedi.

Olayın sadece kooperatif ortaklarıyla sınırlı olmadığını, üye olmayan yaklaşık 170 vatandaşa da aynı sahadan gayrimenkul satışı yapıldığını iddia eden Büyükaçıkgöz; bu kişilerden toplanan paraların kooperatif kasasına girdikten hemen sonra üçüncü şahıslara aktarıldığını söyledi. Dairelerin mükerrer olarak pazarlandığını öne süren Büyükaçıkgöz, "Bizim hakkımız olan daireleri dışarıdaki insanlara bir kez daha, hatta kimilerini mükerrer olarak defalarca satmışlar" ifadelerini kullandı. Dışarıdan konut almak isterken paralarını kaptıran 170 mağdurun da alacaklarını tahsil edebilmek adına arabuluculuk ve dava süreçleri başlattığı öğrenildi.

Banka hareketleri deşifre edildi: "Susmam için 25 milyon lira teklif ettiler"

2026'nın yaz döneminde yönetimi devraldıklarını belirten Büyükaçıkgöz, ilk iş olarak geriye dönük banka hareketlerini ve finansal kayıtları incelemeye aldıklarını bildirdi. Yapılan denetimlerde toplanan paraların eski kooperatif yöneticilerinin aile fertlerine ait şahsi hesaplara aktarıldığını tespit ettiklerini söyleyen Büyükaçıkgöz, tüm evrak ve dekontları avukatları aracılığıyla savcılığa sunduklarını açıkladı.

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ciddi tehdit ve telkinlerle karşılaştığını da belirten Büyükaçıkgöz, "Görevi bırakmam karşılığında 25 milyon lira verip dilediğim yerden kendime daire almamı teklif ettiler. Bizim tek gayemiz bu 260 sağlık emekçisinin hakkını kurtarmaktır; ne o 25 milyona ne de kirli tekliflere boyun eğeriz" diye konuştu.

Eski yöneticiler ve yüklenici firma hakkında mal varlığına tedbir talebi

Hukuki sürecin eski yönetim kurulu üyeleri, kooperatif çalışanları, şüpheli para transferi yapılan akrabalar ve inşaatı yürüten yüklenici firmayı kapsayacak şekilde derinleştirildiğini aktaran Büyükaçıkgöz; şüphelilerin banka hesaplarına ve taşınmazlarına ivedilikle ihtiyati tedbir konulmasını istediklerini kaydetti.

Büyükaçıkgöz, tepkisini şu sözlerle tamamladı:

"10 yılımızın, geleceğe dair bütün umutlarımızın çalındığını düşünüyoruz. Bu organize işe karışanların bir an evvel mahkeme önüne çıkarılarak cezaevine konulmasını talep ediyoruz. Onların dışarıda serbestçe dolaştığı her saniye bizim için büyük bir ıstıraptır."

Konuya ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.