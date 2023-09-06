Sosyal medyada yayınlanan bir evlilik yarışmasının tanınmış isimleri Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz, geçtiğimiz Pazar günü Nişantaşı'nda bulunan bir kafede karşı karşıya geldiklerinde olaylar çığrından çıktı. İddialara göre, daha önce aralarında husumet olduğu söylenen ikili arasındaki tartışma hızla fiziksel bir çatışmaya dönüştü. Kameraların kaydettiği anlarda sandalye ve masalar havada uçuştu. Olayın ardından polis, tarafları gözaltına aldı.

Olay, Şişli Nişantaşı'nda Pazar günü saat 15.40 sularında meydana geldi. Fenomen evlilik yarışması yıldızı Batuhan Boz, iddiaya göre husumet yaşadığı Oğulcan Yılmaz tarafından Nişantaşı'ndaki bir kafeteryaya davet edildi.

Kafeye arkadaşı Barkın Şerefhan ile birlikte gelen Batuhan Boz, burada Oğulcan Yılmaz ve yanındaki kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradı. Uzun süren bir darp olayı yaşandı ve kavga, kafedeki diğer müşteriler tarafından ancak zorlukla durdurulabildi. Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kavga sonrası darp raporu alan Batuhan Boz, ifadesinde yaklaşık 70 bin lira değerindeki cep telefonunun çalındığını iddia etti. İhbar üzerine polis tarafından gözaltına alınan taraflar, emniyete götürüldü. Oğulcan Yılmaz ise Batuhan Boz'a ait olduğu öne sürülen telefonu polise teslim etti. Oğulcan Yılmaz ve diğer saldırganlar hakkında "Kasten Yaralama", "Tehdit ve Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı. Taraflar, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.