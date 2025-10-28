Çayırova Belediyesi’nin.düzenlediği Çayırova Kitap Günleri’nin ilk gün söyleşisi, Akse Kitap Kahve’de İdris Koç tarafından gerçekleştirildi.

Görgü ve nezaket, protokol kuralları, kurumsal iletişim, kişisel-kurumsal imaj ve yazışma kuralları konularında eğitimler veren ve bu konular üzerine kitapları olan Yazar İdris Koç," Kitap Kahve Muhabbetleri" kapsamında, Akse Kitap Kahve’de okurlarıyla buluştu. "Nezaket" konulu söyleşide, okurlarına ve öğrencilere bilgiler veren Yazar İdris Koç, gün sonunda ise Sosyal ve Kurumsal Yaşamda Nezaket isimli kitabını okurları için imzaladı.